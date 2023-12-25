​«Манчестер Юнайтед» придётся заплатить огромные деньги за Невеша из «Бенфики»

«Манчестер Юнайтед» показывает плохие результаты, и клуб стремится усилить состав. На радаре «красных дьяволов» находится талантливый полузащитник Жоау Невеш из «Бенфики». При этом гранду Премьер-лиги придётся заплатить за этого игрока огромные деньги.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Манчестер Юнайтед» уведомили, что за Невеша клубу придётся заплатить целых 100 миллионов евро.

Жоау Невеш является воспитанником «Бенфики». В сезоне 2023/2024 19-летний полузащитник провёл 25 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.