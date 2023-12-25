После серьёзной травмы Давида Алабы «Реал» работает над подписанием нового игрока в центр обороны. Слухи стали связывать мадридский гранд с Маттейсом де Лигтом из «Баварии». Впрочем, если верить информации TodoFichajes, «сливочные» не рассматривают вариант с приглашением 24-летнего нидерландца.

Отмечается, что «Реал» не готов платить за нового защитника 60 миллионов евро – примерно столько стоит де Лигт на рынке. «Сливочные» предпочитают вариант с Рафаэлем Вараном, который уже играл за клуб.

Стоит сказать, что Маттейс де Лигт не является твёрдым игроком основы в «Баварии», поэтому смена команды может быть ему интересна.