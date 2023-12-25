Сане может вернуться в АПЛ – за ним следят три топ-клуба

Вингер Лерой Сане сохраняет возможность возвращения в Английскую премьер-лигу. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, за ситуацией 27-летнего футболиста продолжают следить «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее Сане уже выступал в Англии – в 2016-2020 годах он представлял «Манчестер Сити».

В 24 матчах за «Баварию» в нынешнем сезоне Лерой Сане забил девять голов и отдал девять голевых передач. Специалисты портала Transfermarkt оценивают игрока в 80 миллионов евро.

Действующий контракт Лерой Сане в Мюнхене рассчитан до середины 2025 года.