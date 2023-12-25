​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-игрока

«Манчестер Юнайтед» вошёл в число претендентов на подписание звёздного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом сообщает 90min со ссылкой на Fichajes.

Ранее слухи связывали Киммиха с двумя другими клубами Английской премьер-лиги – с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

В феврале Йозуа Киммиху исполнится 29 лет. Действующий контракт полузащитника с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает немецкого игрока в 75 миллионов евро.

Стоит сказать, что ранее в прессе появлялась информация о нежелании Киммиха менять клубную прописку.