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​«Манчестер Юнайтед» нацелился на топ-игрока

25 Декабря 2023 • 21:09 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» вошёл в число претендентов на подписание звёздного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом сообщает 90min со ссылкой на Fichajes.

Ранее слухи связывали Киммиха с двумя другими клубами Английской премьер-лиги – с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

В феврале Йозуа Киммиху исполнится 29 лет. Действующий контракт полузащитника с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает немецкого игрока в 75 миллионов евро.

Стоит сказать, что ранее в прессе появлялась информация о нежелании Киммиха менять клубную прописку.

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Бавария Манчестер Юнайтед Йозуа Киммих трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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