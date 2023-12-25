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​Каррагер – о 8 месте «Манчестер Юнайтед»: Я в шоке, что они так высоко при такой плохой игре

25 Декабря 2023 • 19:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.60 X 3.55 2 2.55
26.12 23:00

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил положение дел в «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Меня шокирует положение «Манчестер Юнайтед» в таблице. Я часто смотрел их матчи и видел, насколько плохо они выглядели, поэтому я удивлён, что они так высоко.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» - это по-настоящему средняя команда. Худшее, что можно сказать, – что они скучные. Они забили 18 голов в этом чемпионате – столько же, сколько «Лутон». Это не может быть «Манчестер Юнайтед», - слова Каррагера приводит Sky Sports.

Ближайший матч Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт 26 декабря – против «Астон Виллы».  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
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