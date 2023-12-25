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Раскрыта трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

25 Декабря 2023 • 19:50 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» изучает трансферный рынок, желая зимой усилить линию нападения. Как сообщает Sport1, целью «красных дьяволов» стал нападающий Джошуа Зиркзее, который показывает отличный футбол в «Болонье».

В то же время отмечается, что у «Баварии» есть право обратного выкупа Зиркзее. Кроме того, мюнхенский клуб сохранил за собой 50% от суммы следующего трансфера игрока, поэтому гранд Бундеслиги тоже может заработать.

Стоит напомнить, что оценочная стоимость 22-летнего Зиркзее недавно резко выросла до 30 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Болонья Бавария Манчестер Юнайтед Джошуа Зиркзее трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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