Нападающий Тимо Вернер может получить вторую попытку заявить о себе в Премьер-лиге. Как сообщает TodoFichajes, арендовать 27-летнего немецкого футболиста может «Астон Вилла». Рулевой бирмингемской команды Унаи Эмери как раз хочет усилить линию атаки в зимнее трансферное окно.

Стоит сказать, что Тимо Вернер потерял место в основе «РБ Лейпцига», поэтому вариант со сменой команды может быть ему интересен. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 17 миллионов евро.

«Астон Вилла» проводит отличный сезон – команда сейчас занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. От лидирующего «Арсенала» бирмингемцы отстают всего на одно очко.