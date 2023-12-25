​Артета принял решение по будущему Нкетии

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа не покинет команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает The Sun, главный тренер лондонской команды Микель Артета видит в этом футболисте важную часть команды.

Ранее слухи связывали Эдди с несколькими английскими командами. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл за «Арсенал» 24 матча. В них Нкетиа забил шесть голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

Добавим, что «Арсенал» на текущий момент располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Портал Transfermarkt считает, что Эдди Нкетиа стоит 35 миллионов евро.