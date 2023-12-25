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​Холанн предстал в образе Санта-Клауса с трофеем Лиги чемпионов фото

25 Декабря 2023 • 16:55 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
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27.12 23:15

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанн опубликовал в социальных сетях эффектное фото. Футболист предстал в образе Санта-Клауса с мячом и трофеем Лиги чемпионов с руках. 

«Хо-хо-хо-хо, Рождество наступило!» - написал Холанн в подписи к фото.

Стоит сказать, что 25 декабря Рождество отмечают христиане западного обряда.

Напомним, что в 2023 году «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Также команда Хосепа Гвардиолы взяла Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В этом году «горожане» проведут ещё два матча – против «Эвертона» (27 декабря) и против «Шеффилд Юнайтед» (30 декабря).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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