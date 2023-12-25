Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов

Аналитики портала Goal назвали фаворитов на следующий «Золотой мяч». Первое место в рейтинге занимает полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

На второй строчке располагается нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Тройку главных претендентов на приз замыкает форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Четвертым стал Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), а пятым – Мохамед Салах («Ливерпуль»).

В топ-10 также попали: Родри, Антуан Гризманн, Букайо Сака, Деклан Райс и Хулиан Альварес.

Звездный португалец Криштиану Роналду занимает 17-е место в рейтинге, а Лионель Месси – 19-е.

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