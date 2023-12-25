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Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов

25 Декабря 2023 • 14:49 Комментировать (3)

Аналитики портала Goal назвали фаворитов на следующий «Золотой мяч». Первое место в рейтинге занимает полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

На второй строчке располагается нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. Тройку главных претендентов на приз замыкает форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Четвертым стал Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»), а пятым – Мохамед Салах («Ливерпуль»).

В топ-10 также попали: Родри, Антуан Гризманн, Букайо Сака, Деклан Райс и Хулиан Альварес.

Звездный португалец Криштиану Роналду занимает 17-е место в рейтинге, а Лионель Месси – 19-е.

Холанн уверенно опередил Месси и Роналду: названы лучшие игроки 2023 года

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Золотой Мяч Мохамед Салах Гарри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (3)
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Promt Roman
25 Декабря 2023 в 15:29
Золотой мяч пора переименовать в золотую бороду.
Misha_diablo_football
25 Декабря 2023 в 14:56
Ха-ха-ха один забивает в каждом матче в не самой популярной лиге мира и 17-й среди претендентов, а другой вообще не играет из-за травмы уже 2-3 месяца и 19-й среди номинантов на ЗМ )))...
Sergey999
25 Декабря 2023 в 15:29
Не говори гоп, Меська к концу года главный претендент будет, за вклад в деградацию МЛС)))
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