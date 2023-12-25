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«Ливерпуль» хочет заполучить защитника сборной Португалии слухи

25 Декабря 2023 • 14:17 Комментировать

«Ливерпуль» заинтересован в услугах защитника лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу, об этом в социальной сети сообщил инсайдер Педру Алмейда.

По данным источника, переговоры уже идут, в контракте игрока прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро.

Контракт 22-летнего футболиста со «Спортингом» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Инасиу принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами.

Защитник дебютировал за национальную сборную в марте этого года и провел пять матчей. 

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