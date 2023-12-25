Окружение Варана отрицает слухи о переезде в Саудовскую Аравию

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Раман вряд ли в ближайшее время окажется в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что местные клубы заинтересованы в трансфере четырёхкратного обладателя Лиги чемпионов.

По информации от L’Equipe, окружение француза отрицает слухи о возможном переезде в Саудовскую Аравию. Не исключено, что Варан покинет «Манчестер Юнайтед» зимой, но 30-летний защитник пока не намерен уезжать из Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что у Варана ближайшим летом истекает контракт с «Манчестер Юнайтед». Француза связывали с возвращением в мадридский «Реал».