Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Окружение Варана отрицает слухи о переезде в Саудовскую Аравию

25 Декабря 2023 • 14:09 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.60 X 3.55 2 2.55
26.12 23:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Раман вряд ли в ближайшее время окажется в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось, что местные клубы заинтересованы в трансфере четырёхкратного обладателя Лиги чемпионов.

По информации от L’Equipe, окружение француза отрицает слухи о возможном переезде в Саудовскую Аравию. Не исключено, что Варан покинет «Манчестер Юнайтед» зимой, но 30-летний защитник пока не намерен уезжать из Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что у Варана ближайшим летом истекает контракт с «Манчестер Юнайтед». Француза связывали с возвращением в мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

Новости по матчу

Сегодня, 25 Декабря
14:09
Окружение Варана отрицает слухи о переезде в Саудовскую Аравию
12:12
«Астон Вилла» заинтересована в трансфере одного из лучших игроков Чемпионшипа
11:35
Романо: «Реал» не ведёт переговоров по трансферу Варана
24 Декабря
23:43
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла чемпионата Англии – 26 декабря 2023
23:15
«Астон Вилла» нацелилась на вингера «Ювентуса»
22:43
Варан вряд ли вернётся в «Реал»
19:33
Рэтклифф высказался после покупки акций «Манчестер Юнайтед»
19:25
​В «Манчестер Юнайтед» озвучили цель – создание команды мирового класса
19:20
​«Манчестер Юнайтед» объявил о сделке с новым владельцем – первые важные решения уже приняты
18:32
​Рэтклифф станет владельцем «Манчестер Юнайтед» до конца дня 1
17:37
«Манчестер Юнайтед» готов в семь раз увеличить зарплату Кубо 1
13:56
Ширер: «18 голов в 18 матчах АПЛ – это позор для «Манчестер Юнайтед» 1
12:31
Скоулз – о тен Хаге: «Самое сложное для тренера – это научить команду забивать голы»
11:43
Скоулз: «Майну совершил грубую ошибку, но провёл очень хороший матч»
10:55
Шоу предположил, почему «Манчестер Юнайтед» не может забить
10:12
Вегхорст признался, что ему не нравилось играть под руководством тен Хага
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
Футбол онлайн
26.12.23 в 15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.36 5.00 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
14:44 · Англия. Премьер-лига
Амбассадор БК «Мелбет» Сергей Дурасов сделал прогноз и ставку на матч «Арсенал» – «Вест Хэм»
14:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет заполучить защитника сборной Португалии слухи
14:09 · Англия. Премьер-лига
Окружение Варана отрицает слухи о переезде в Саудовскую Аравию
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» купит Эчеверри в январе, но оставит его в «Ривер Плейте» до конца сезона
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - лучший в рейтинге УЕФА, Зенит» занял 78-е место, «Спартак» не попал в топ-100 1
13:25 · Англия. Премьер-лига
Три клуба хотят подписать Мерино
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» продлил контракт с вратарём официально
12:57 · Англия. Премьер-лига
Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» восхищаются Поттером 1
12:47 · Англия. Премьер-лига
Дисаси: «Нкунку в будущем сильно поможет «Челси»
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» покупает нападающего за 25 миллионов евро
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» заинтересована в трансфере одного из лучших игроков Чемпионшипа
12:02 · Англия. Премьер-лига
Дисаси: «Мы очень разочарованы и злы после поражения от «Вулверхэмптона»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер и Стерлинг пропустят матч против «Кристал Пэласа»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Болоньи» – одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити»
11:35 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Реал» не ведёт переговоров по трансферу Варана
Все новости
Рекомендуем