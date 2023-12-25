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«Манчестер Сити» купит Эчеверри в январе, но оставит его в «Ривер Плейте» до конца сезона

25 Декабря 2023 • 13:55 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
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27.12 23:15

«Манчестер Сити» близок к покупке одного из самых ярких молодых талантов Аргентины. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горожане» уверены в трансфере 17-летнего нападающего «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри.

Источник сообщает, что Эчеверри с большой долей вероятности оформит свой переход в январе, но «Манчестер Сити» оставит футболиста в «Ривер Плейте» до конца сезона на правах аренды. Напомним, в контракте Клаудио с аргентинским клубом прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

Ранее в услугах Эчеверри также были заинтересованы такие клубы, как лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
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