«Манчестер Сити» купит Эчеверри в январе, но оставит его в «Ривер Плейте» до конца сезона

«Манчестер Сити» близок к покупке одного из самых ярких молодых талантов Аргентины. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «горожане» уверены в трансфере 17-летнего нападающего «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри.

Источник сообщает, что Эчеверри с большой долей вероятности оформит свой переход в январе, но «Манчестер Сити» оставит футболиста в «Ривер Плейте» до конца сезона на правах аренды. Напомним, в контракте Клаудио с аргентинским клубом прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

Ранее в услугах Эчеверри также были заинтересованы такие клубы, как лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».