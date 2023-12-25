Три клуба хотят подписать Мерино

Полузащитник Микель Мерино, права на которого принадлежат «Реал Сосьедаду», пользуется спросом на летнем трансферном рынке. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

По информации источника, заинтересованность в подписании игрока проявляют три клуба. Речь идет об «Атлетике» Бильбао, лондонском «Арсенале» и бирмингемской «Астон Вилле». Сам хавбек отдает предпочтение переходу в баскский коллектив.

27-летний полузащитник планирует сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Микеля оценивается в 50 миллионов евро, а его контракт истекает в конце июня 2025 года.