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Три клуба хотят подписать Мерино

25 Декабря 2023 • 13:25 Комментировать

Полузащитник Микель Мерино, права на которого принадлежат «Реал Сосьедаду», пользуется спросом на летнем трансферном рынке. Об этом сообщают журналисты Todofichajes.

По информации источника, заинтересованность в подписании игрока проявляют три клуба. Речь идет об «Атлетике» Бильбао, лондонском «Арсенале» и бирмингемской «Астон Вилле». Сам хавбек отдает предпочтение переходу в баскский коллектив.

27-летний полузащитник планирует сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Рыночная стоимость Микеля оценивается в 50 миллионов евро, а его контракт истекает в конце июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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