Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» продлил контракт с вратарём официально

25 Декабря 2023 • 13:19 Комментировать

Вратарь Кьелл Схерпен пролонгировал сотрудничество с «Брайтоном». Как информирует клубная пресс-служба, стороны поставили подписи под новым долгосрочным трудовым договором, рассчитанным до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне голкипер выступает на правах аренды за австрийский «Штурм». В текущем розыгрыше чемпионата Австрии Схерпен провел 16 поединков, в которых пропустил 12 мячей. В семи встречах Кьелл сохранил свои владения в неприкосновенности.

Что касается «Брайтона», то команда Роберто де Дзерби занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Кьелл Схерпен
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
13:45 · Россия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - лучший в рейтинге УЕФА, Зенит» занял 78-е место, «Спартак» не попал в топ-100
13:25 · Англия. Премьер-лига
Три клуба хотят подписать Мерино
13:19 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» продлил контракт с вратарём официально
12:57 · Англия. Премьер-лига
Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» восхищаются Поттером 1
12:47 · Англия. Премьер-лига
Дисаси: «Нкунку в будущем сильно поможет «Челси»
12:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» покупает нападающего за 25 миллионов евро
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» заинтересована в трансфере одного из лучших игроков Чемпионшипа
12:02 · Англия. Премьер-лига
Дисаси: «Мы очень разочарованы и злы после поражения от «Вулверхэмптона»
11:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер и Стерлинг пропустят матч против «Кристал Пэласа»
11:51 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Болоньи» – одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити»
11:35 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Реал» не ведёт переговоров по трансферу Варана
11:30 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о Джексоне: «Нужно винить всех, а не одного»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового нападающего
10:44 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес — о «Реале» и «Барселоне»: Я очень счастлив в «Манчестер Сити»
10:40 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «2023 год был настоящим позором «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем