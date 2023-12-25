Вратарь Кьелл Схерпен пролонгировал сотрудничество с «Брайтоном». Как информирует клубная пресс-служба, стороны поставили подписи под новым долгосрочным трудовым договором, рассчитанным до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне голкипер выступает на правах аренды за австрийский «Штурм». В текущем розыгрыше чемпионата Австрии Схерпен провел 16 поединков, в которых пропустил 12 мячей. В семи встречах Кьелл сохранил свои владения в неприкосновенности.

Что касается «Брайтона», то команда Роберто де Дзерби занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.