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Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» восхищаются Поттером

25 Декабря 2023 • 12:57 Комментировать (1)
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.70 X 3.85 2 5.00
27.12 22:30

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер в обозримом будущем может возглавить «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Майк Макгрет, новые владельцы манкунианцев во главе с сэром Джимом Рэтклиффом восхищаются английским специалистом и его проделанной работой во главе «Брайтона».

Напомним, нынешнего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага всё чаще связывают с увольнением. На днях команда проиграла свой 13 матч во всех турнирах и опустилась на восьмую строчку в Английской премьер-лиге.

Поттер в сентябре 2022 года возглавил «Челси», но уже в апреле был уволен за неудовлетворительные результаты.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
25 Декабря 2023 в 13:30
...где то стукнула дверь от шкафа,в котором лежал дорожный чемоданчик 10Хага)))
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