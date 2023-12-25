Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» восхищаются Поттером

Бывший тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер в обозримом будущем может возглавить «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Майк Макгрет, новые владельцы манкунианцев во главе с сэром Джимом Рэтклиффом восхищаются английским специалистом и его проделанной работой во главе «Брайтона».

Напомним, нынешнего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага всё чаще связывают с увольнением. На днях команда проиграла свой 13 матч во всех турнирах и опустилась на восьмую строчку в Английской премьер-лиге.

Поттер в сентябре 2022 года возглавил «Челси», но уже в апреле был уволен за неудовлетворительные результаты.