Дисаси: «Нкунку в будущем сильно поможет «Челси»

Центральный защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси поделился ожиданиями от выступлений Кристофера Нкунку, который успел провести за команду два матча после восстановления от травмы. Напомним, вчера француз дебютировал в Английской премьер-лиге и сразу отметился голом в ворота «Вулверхэмптона». Несмотря на это, «Челси» проиграл со счётом 1:2.

«Все знают о качествах Кристофера. Он вернулся после длительного отсутствия из-за травмы. Я счастлив, что ему удалось забить. В будущем Нкунку сильно нам поможет, ведь он обладает очень высоким качеством», – сказал Дисаси в интервью официальному сайту «Челси».