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Дисаси: «Нкунку в будущем сильно поможет «Челси»

25 Декабря 2023 • 12:47 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.70 X 3.85 2 5.00
27.12 22:30

Центральный защитник лондонского «Челси» Аксель Дисаси поделился ожиданиями от выступлений Кристофера Нкунку, который успел провести за команду два матча после восстановления от травмы. Напомним, вчера француз дебютировал в Английской премьер-лиге и сразу отметился голом в ворота «Вулверхэмптона». Несмотря на это, «Челси» проиграл со счётом 1:2.

«Все знают о качествах Кристофера. Он вернулся после длительного отсутствия из-за травмы. Я счастлив, что ему удалось забить. В будущем Нкунку сильно нам поможет, ведь он обладает очень высоким качеством», – сказал Дисаси в интервью официальному сайту «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку Аксель Дисаси ещё теги

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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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