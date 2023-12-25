«Манчестер Сити» покупает нападающего за 25 миллионов евро

17-летний форвард Клаудио Эчеверри, права на которого принадлежат аргентинскому клубу «Ривер Плейт», близок к трансферу в «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты The Times.

По сведениям источника, боссы английского топ-клуба заплатят за перспективного нападающего 25 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в контракте Эчеверри в качестве отступных. В споре за Клаудио «горожане» опередили каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 34 балла. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от идущего первым «Арсенала» на шесть очков.