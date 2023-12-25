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«Астон Вилла» заинтересована в трансфере одного из лучших игроков Чемпионшипа

25 Декабря 2023 • 12:12 Комментировать
Престон Норт Энд
...
Лидс
26.12 15:30

«Астон Вилла» положила глаз на вингера «Лидсе» Крисенсио Саммервилля, который является одним из лучших футболистов нынешнего розыгрыша Чемпионшипа. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Унаи Эмери попробует заполучить нидерландца в зимнее трансферное окно, но при этом у «Лидса» нет никакого желания расставаться с ключевым игроком посреди сезона.

Напомним, летом «Бёрнли» предлагал за Саммервилля 25 миллионов евро, но «Лидс» отказался от продажи. «Павлины» также планируют блокировать продажу 22-летнего Крисенсио в январе.

В этом сезоне Саммервилль отметился 11 голами и 6 ассистами в 20 матчах Чемпионшипа.

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Лидс Астон Вилла Крисенсио Саммервилль ещё теги

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Актуальный прогноз и ставка на матч Престон Норт Энд — Лидс Чемпионшипа — 26 декабря 2023
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