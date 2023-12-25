«Астон Вилла» заинтересована в трансфере одного из лучших игроков Чемпионшипа

«Астон Вилла» положила глаз на вингера «Лидсе» Крисенсио Саммервилля, который является одним из лучших футболистов нынешнего розыгрыша Чемпионшипа. По информации от журналиста Фабрицио Романо, команда Унаи Эмери попробует заполучить нидерландца в зимнее трансферное окно, но при этом у «Лидса» нет никакого желания расставаться с ключевым игроком посреди сезона.

Напомним, летом «Бёрнли» предлагал за Саммервилля 25 миллионов евро, но «Лидс» отказался от продажи. «Павлины» также планируют блокировать продажу 22-летнего Крисенсио в январе.

В этом сезоне Саммервилль отметился 11 голами и 6 ассистами в 20 матчах Чемпионшипа.