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Дисаси: «Мы очень разочарованы и злы после поражения от «Вулверхэмптона»

25 Декабря 2023 • 12:02 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.70 X 3.85 2 5.00
27.12 22:30

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси прокомментировал результат матча с «Вулверхэмптоном». «Синие» вчера потерпели восьмое поражение в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Когда у нас есть возможность забить, мы должны этим пользоваться. Нужно посмотреть, где нам нужно добиться улучшений. Мы очень разочарованы и злы после поражения. Мы не выиграли матч, хотя думаем, что заслуживали большего», – сказал Дисаси в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, в 2023 году «Челси» потерпел наибольшее количество поражений в АПЛ. «Синие» проиграли 19 матчей в рамках чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аксель Дисаси

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