Дисаси: «Мы очень разочарованы и злы после поражения от «Вулверхэмптона»

Центральный защитник «Челси» Аксель Дисаси прокомментировал результат матча с «Вулверхэмптоном». «Синие» вчера потерпели восьмое поражение в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Когда у нас есть возможность забить, мы должны этим пользоваться. Нужно посмотреть, где нам нужно добиться улучшений. Мы очень разочарованы и злы после поражения. Мы не выиграли матч, хотя думаем, что заслуживали большего», – сказал Дисаси в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, в 2023 году «Челси» потерпел наибольшее количество поражений в АПЛ. «Синие» проиграли 19 матчей в рамках чемпионата.