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Палмер и Стерлинг пропустят матч против «Кристал Пэласа»

25 Декабря 2023 • 11:53 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.70 X 3.85 2 5.00
27.12 22:30

Футболисты лондонского «Челси» Коул Палмер и Рахим Стерлинг не помогут столичной команде в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Кристал Пэласа».

Оба игрока пропустят игру из-за перебора жёлтых карточек. На их счету по пять «горчичников». 

Напомним, что вчера, 24 декабря, подопечные Маурисио Почеттино на выезде потерпели поражение от «Вулверхэмптона» со счётом 1:2 и остались на десятой строчке в турнирной таблице.

Столичное дерби между «Челси» и «Кристал Пэласом» состоится с среду, 27 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Рахим Стерлинг Коул Палмер ещё теги

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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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