Палмер и Стерлинг пропустят матч против «Кристал Пэласа»

Футболисты лондонского «Челси» Коул Палмер и Рахим Стерлинг не помогут столичной команде в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Кристал Пэласа».

Оба игрока пропустят игру из-за перебора жёлтых карточек. На их счету по пять «горчичников».

Напомним, что вчера, 24 декабря, подопечные Маурисио Почеттино на выезде потерпели поражение от «Вулверхэмптона» со счётом 1:2 и остались на десятой строчке в турнирной таблице.

Столичное дерби между «Челси» и «Кристал Пэласом» состоится с среду, 27 декабря. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:30 по московскому времени.