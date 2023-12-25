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Нападающий «Болоньи» – одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити»

25 Декабря 2023 • 11:51 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
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27.12 23:15

«Манчестер Сити» всерьёз нацелился на форварда итальянской «Болоньи» Джошуа Зиркзее. По информации от журналиста Кристофера Мичела, нидерландец является одной из главных целей команды Хосепа Гвардиолы.

Источник сообщает, что трансферная стоимость 22-летнего Зиркзее составляет приблизительно 35-40 миллионов евро. Бывший клуб Джошуа в лице мюнхенской «Баварии» имеет право первоочередного выкупа за более дешёвую цену. Если нападающий перейдёт в другой клуб, «Бавария» получит половину от суммы трансфера.

В нынешнем сезоне Зиркзее отметился 7 голами и 2 ассистами в чемпионате Италии. «Болонья» летом выкупила игрока на постоянной основе за 8,5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Манчестер Сити Джошуа Зиркзее ещё теги

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