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Романо: «Реал» не ведёт переговоров по трансферу Варана

25 Декабря 2023 • 11:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.60 X 3.55 2 2.55
26.12 23:00

Итальянский журналист Фабрицио Романо уверяет, что мадридский «Реал» в данный момент не ведёт никаких переговоров по трансферу центрального защитника Рафаэля Варана из «Манчестер Юнайтед». Источник сообщает, что «королевский клуб» пока не заинтересован в возвращении своего бывшего игрока.

Напомним, мадридский «Реал» продал Варана в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В этом сезоне француз не является регулярным игроком стартового состава в команде Эрика тен Хага. Из-за этого вокруг Рафаэля начали появляться слухи о возможном уходе.

Ранее сообщалось, что контракт Варана с «Манчестер Юнайтед» истекает ближайшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
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