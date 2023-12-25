Романо: «Реал» не ведёт переговоров по трансферу Варана

Итальянский журналист Фабрицио Романо уверяет, что мадридский «Реал» в данный момент не ведёт никаких переговоров по трансферу центрального защитника Рафаэля Варана из «Манчестер Юнайтед». Источник сообщает, что «королевский клуб» пока не заинтересован в возвращении своего бывшего игрока.

Напомним, мадридский «Реал» продал Варана в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. В этом сезоне француз не является регулярным игроком стартового состава в команде Эрика тен Хага. Из-за этого вокруг Рафаэля начали появляться слухи о возможном уходе.

Ранее сообщалось, что контракт Варана с «Манчестер Юнайтед» истекает ближайшим летом.