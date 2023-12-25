Почеттино – о Джексоне: «Нужно винить всех, а не одного»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал неудачное выступление нападающего Николаса Джексона в матче против «Вулверхэмптона», который лондонский клуб вчера проиграл со счётом 1:2 на выезде.

«Если мы сравним Николаса с другими нападающими, которые проводят дебютный сезон в новом чемпионате, Джексон хотя бы забивает нормальное количество голов. Он молод, проводит первый сезон в Премьер-лиге, поэтому ожидания высоки, ведь мы «Челси». Нужно винить всех, а не одного», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Джексон в нынешнем сезоне забил 8 голов в Английской премьер-лиге. При этом сенегалец является одним из худших форвардов чемпионата по проценту реализации.