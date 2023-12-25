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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино – о Джексоне: «Нужно винить всех, а не одного»

25 Декабря 2023 • 11:30 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.70 X 3.85 2 5.00
27.12 22:30

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал неудачное выступление нападающего Николаса Джексона в матче против «Вулверхэмптона», который лондонский клуб вчера проиграл со счётом 1:2 на выезде.

«Если мы сравним Николаса с другими нападающими, которые проводят дебютный сезон в новом чемпионате, Джексон хотя бы забивает нормальное количество голов. Он молод, проводит первый сезон в Премьер-лиге, поэтому ожидания высоки, ведь мы «Челси». Нужно винить всех, а не одного», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Джексон в нынешнем сезоне забил 8 голов в Английской премьер-лиге. При этом сенегалец является одним из худших форвардов чемпионата по проценту реализации.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Николас Джексон ещё теги

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