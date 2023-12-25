«Арсенал» нашёл нового нападающего

Форвард бельгийского «Брюгге» Андреас Ольсен имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

По данным источника, в подписании игрока заинтересован лондонский «Арсенал», подыскивающий усиление в атакующую линию команды. Сделка может быть оформлена в январское трансферное окно.

В текущем сезоне Ольсен принял участие в 30 поединках за бельгийский коллектив. Нападающий записал на свой счет 17 забитых мячей и пять результативных передач. Рыночный ценник Андреаса составляет 18 миллионов евро.