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Хулиан Альварес — о «Реале» и «Барселоне»: Я очень счастлив в «Манчестер Сити»

25 Декабря 2023 • 10:44 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о возможном переходе в стан мадридского «Реала» или каталонской «Барселоны».

Аргентинец отметил, что очень счастлив выступать за «горожан».

«Я в клубе чуть больше года. Я очень доволен тем, чего мы смогли достичь. Теперь наша цель - соревноваться и попытаться завоевать все возможные титулы», - приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо в социальной сети.

Контракт 23-летнего футболиста с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне Альварес принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и девятью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Хулиан Альварес ещё теги
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