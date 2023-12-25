Гари Невилл: «2023 год был настоящим позором «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался приобретении Джимом Рэтклиффом 25% акций «красных дьяволов».

«2023 год был настоящим позором «Манчестер Юнайтед». Время для покупки сейчас не самое подходящее, но я желаю успеха Рэтклиффу. Надеюсь, что у него получится навести порядок в клубе», - гласит сообщение Невилла в социальных сетях.

«Манчестер Юнайтед» провально провел первую половину сезона-2023/2024. После 18 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 28 баллов и занимают лишь восьмое место в таблице. В Лиге чемпионов команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в квартете.