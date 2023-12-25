Гари Невилл: «Зинченко - обуза для «Арсенала»

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл критически высказался в адрес украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко после матча с «Ливерпулем» (1:1).

«Зинченко пора усадить на скамейку и попробовать кого-то другого. Он является обузой для «Арсенала». Зинченко теряет мяч против такого игрока, как Салах, у которого высочайший уровень. Не понимаю, что он пытался сделать, так играя на своей половине в матче с «Ливерпулем», - передает слова эксперта Football London.

В текущем сезоне Зинченко поучаствовал в 17 поединках Премьер-лиги, в которых отметился голом и результативным пасом.