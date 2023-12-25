Шмейхель: «В «Манчестер Юнайтед» много футболистов, которые не заслуживают играть в команде»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением об игроках манкунианского гранда.

«Сейчас в команде много футболистов, которые не заслуживают играть за «Манчестер Юнайтед», - передает слова датчанина Football Talk в социальных сетях.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» на выезде потерпел поражение от лондонского «Вест Хэма» со счетом 0:2. Следующим соперником команды Эрика тен Хага будет бирмингемская «Астон Вилла». Встреча пройдет 26 декабря.

По итогам 18 туров Премьер-лиги манкунианцы набрали 28 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.