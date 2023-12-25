Салах высказался о ничьей с «Арсеналом»

В центральном матче 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на домашнем стадионе принимал лондонский «Арсенал». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Об этом поединке поделился мнением лидер мерсисайдцев Мохамед Салах.

«Мы не можем так терять очки. Команда будет продолжать бороться, чтобы добиться большего», - гласит сообщение египтянина в социальных сетях.

После 18 туров «Ливерпуль» набрал 39 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа отстают от идущего первым лондонского «Арсенала» на одно очко.

В этом сезоне АПЛ на счету Салаха 12 голов и семь ассистов в 18 играх.