«Манчестер Юнайтед» выдал худшее выступление с 1930 года

«Манчестер Юнайтед» показывает катастрофические результаты в первой половине нынешнего сезона. Подопечные Эрика тен Хаг поиграли 13 из 26 матчей во всех турнирах.

Больше проигрышей у «красных дьяволов» до Рождества было только в сезоне-1930/1931. Тогда манкунианцы уступили в 16 встречах.

В последнем матче «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с лондонским «Вест Хэмом». Команда тен Хага проиграла «молотобойцам» со счетом 0:2.

После 18 проведенных туров «красные дьяволы» набрали 28 баллов и занимают лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В Лиге чемпионов «МЮ» занял четвертое место на групповом этапе и покинул турнир.