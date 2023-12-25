«Челси» потерял 12 игроков перед матчем с «Кристал Пэлас»

Лондонский «Челси» испытывает большие проблемы перед поединком 19-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Как сообщают британские СМИ, предстоящий матч пропустят 12 игроков «пенсионеров».

Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на помощь следующих футболистов: Лесли Угочукву, Бена Чилуэлла, Роберта Санчеса, Трево Чалоба, Карни Чуквуэмеки, Марка Кукурельи, Уэсли Фофана, Риса Джеймса, Рахима Стерлинга, Коула Палмера, Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо.

Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 27 декабря, начало запланировано в 22:30 по московскому времени.