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«Челси» потерял 12 игроков перед матчем с «Кристал Пэлас»

25 Декабря 2023 • 09:25 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» испытывает большие проблемы перед поединком 19-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас». Как сообщают британские СМИ, предстоящий матч пропустят 12 игроков «пенсионеров».

Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать на помощь следующих футболистов: Лесли Угочукву, Бена Чилуэлла, Роберта Санчеса, Трево Чалоба, Карни Чуквуэмеки, Марка Кукурельи, Уэсли Фофана, Риса Джеймса, Рахима Стерлинга, Коула Палмера, Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо.

Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» 27 декабря, начало запланировано в 22:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристал Пэлас Коул Палмер Энцо Фернандес Мойсес Кайседо ещё теги
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
25 Декабря 2023 в 10:49
может второй состав сыграет на полную катушку, а то "первая" команда пока не впечатляет. Скоре производит впечатление игры стада баранов...
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