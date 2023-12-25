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Морган принял участие в конкурсе Роналду, задев тен Хага

25 Декабря 2023 • 09:13 Комментировать

Португальский форвард Криштиану Роналду разместил в социальных сетях фотографию со звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором. Нападающий запустил конкурс на самую интересную подпись с этому снимку.

Свой вариант названия фотографии предложил британский журналист Пирс Морган, который постоянно восхваляет Криштиану в СМИ.

«Когда Эрик тен Хаг заявил, что проблема «Манчестер Юнайтед» во мне», - написал журналист в комментариях под публикацией.

Роналду с января 2023 года выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В этом сезоне внутреннего чемпионата КриРо забил 17 голов в 16 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Пирс Морган Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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