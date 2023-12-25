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«Реал» или «Манчестер Сити»: назван клуб с самым дорогим составом в мире

25 Декабря 2023 • 08:46 Комментировать

Эксперты портала Transfermarkt назвали клубы с самыми дорогими составами в мировом футболе. Первое место в этом рейтинге занял «Манчестер Сити». Общая стоимость игроков «горожан» составляет 1,29 миллиарда евро. Второе место занял лондонский «Арсенал» - 1,11 миллиарда. Топ-3 замкнул мадридский «Реал» (1,04 млрд).

В десятку клубов с самыми дорогими составами также попали: «ПСЖ», «Челси», «Бавария», «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Стоит отметить, что финалист минувшего розыгрыша Лиги чемпионов - миланский «Интер» - располагается в этом рейтинге на 13-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
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