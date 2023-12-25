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Уолкотт: «Тони напоминает мне Жиру, но «Арсенал» должен быть осторожен»

25 Декабря 2023 • 03:05 Комментировать
Брентфорд
...
Вулверхэмптон
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27.12 22:30

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Тео Уолкотт высказался о возможном приходе в клуб нападающего «Брентфорда» Айвена Тони.

«Канониры» претендуют на 27-летнего форварда наряду с «Челси» и «Тоттенхэмом». Трансфер может состояться уже в январе. Примечательно, что потенциальных покупателей не отпугивает факт отсутствия у Тони игровой практики в текущем сезоне из-за дисквалификации.

«Я знаю, что «Арсеналу» не хватает нападающего, который будет забивать много голов. Кажется, Артета прекрасно понимает, что ему нужно. Своей манерой игры Тони напоминает мне Оливье Жиру, с которым я когда-то выступал в «Арсенале». Но с этим трансфером нужно быть осторожнее, ведь Айвен уже давно не играет», – цитирует Sky Sports Уолкотта.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Тео Уолкотт Оливье Жиру Брентфорд айвен тони ещё теги

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