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​Грилиш решил ответить Мело

25 Декабря 2023 • 02:56 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш решил посоревноваться в искусстве дебатов с Фелипе Мело, с которым у него случился конфликт после игры финала клубного чемпионата мира.

Мело отрицает, что у него был серьезный конфликт с игроками «Манчестер Сити», но, в то же время, дал понять, что вступился за честь своего клуба «Флуминенсе». По некоторым данным, причиной стычки стало то, что Грилиш решил подразнить соперника, напевая мотив «Оле, оле». Именно потому он написал в социальных сетях примерно следующее:

- Я не один раз в своей жизни напевал «Оле», - загадочно написал Грилиш.

Напомним, что Джек Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фелипе Мело Джек Грилиш ещё теги
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