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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейка до сих пор не обыгрывали на дриблинге в нынешнем розыгрыше АПЛ

25 Декабря 2023 • 02:12 Комментировать
Бёрнли
...
Ливерпуль
1 7.70 X 5.20 2 1.37
26.12 20:30

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ни разу не был обыгран на дриблинге в матчах чемпионата.

Капитан «красных» совершил 25 попыток отбора в 16 поединках текущего розыгрыша Премьер-лиги – все они завершились успешно. Таким образом, как следует из данных WhoScored, нидерландец – лидер по количеству отборов среди всех игроков пяти ведущих лиг, которых ни разу не обыгрывали один в один.

При этом, что немаловажно, в общем рейтинге по суммарному количеству совершённых отборов ван Дейк не входит даже в топ-300, что подчёркивает его манеру не выбрасываться на мяч.

«Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ после 18 туров, на один балл отставая от «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк

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