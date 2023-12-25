Ван Дейка до сих пор не обыгрывали на дриблинге в нынешнем розыгрыше АПЛ

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ни разу не был обыгран на дриблинге в матчах чемпионата.

Капитан «красных» совершил 25 попыток отбора в 16 поединках текущего розыгрыша Премьер-лиги – все они завершились успешно. Таким образом, как следует из данных WhoScored, нидерландец – лидер по количеству отборов среди всех игроков пяти ведущих лиг, которых ни разу не обыгрывали один в один.

При этом, что немаловажно, в общем рейтинге по суммарному количеству совершённых отборов ван Дейк не входит даже в топ-300, что подчёркивает его манеру не выбрасываться на мяч.

«Ливерпуль» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ после 18 туров, на один балл отставая от «Арсенала».