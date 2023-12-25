«Тоттенхэм» может поспорить с «Арсеналом» и «Челси» за Тони

«Тоттенхэм» – ещё один претендент на форварда «Брентфорда» Айвена Тони.

Явными фаворитами в гонке за 27-летним игроком уже не первый месяц называются «Арсенал» и «Челси», между которыми, как предполагается, и развернётся борьба в зимнее трансферное окно. По информации журналиста Эда Ааронса, «Тоттенхэм» также входит в число клубов, изучающих возможность подписания Тони. В «Брентфорде» уже признали, что скорый уход футболиста вполне вероятен.

Айвен Тони не появлялся на поле в текущем сезоне – он дисквалифицирован до середины января из-за нелегальных ставок. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 35 млн евро.