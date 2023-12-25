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«Ньюкасл» и «Ливерпуль» включились в борьбу за нападающего «Атлетико» слухи

25 Декабря 2023 • 01:44 Комментировать
Ньюкасл
...
Ноттингем Форест
1 1.50 X 4.50 2 6.70
26.12 15:30

Форвард Самюэль Омородион, выступающий за «Алавес» на правах аренды из мадридского «Атлетико», интересен английским клубам.

На испанца есть спрос в итальянской Серии А – за игроком наблюдают «Милан» и «Фиорентина», о чём стало известно несколькими днями ранее. Как сообщает Goal, список претендентов на 19-летнюю восходящую звезду пополнили английские «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Переход может состояться летом, когда футболист вернётся из аренды.

Самюэль Омородион забил пять мячей в 17 встречах за «Алавес» в текущей кампании. Контракт нападающего молодёжной сборной Испании с «Атлетико» рассчитан до середины 2028 года.

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Ньюкасл Алавес Ливерпуль Атлетико Мадрид трансферы футбола - лето 2024 Самюэль Омородион ещё теги

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