Форвард Самюэль Омородион, выступающий за «Алавес» на правах аренды из мадридского «Атлетико», интересен английским клубам.

На испанца есть спрос в итальянской Серии А – за игроком наблюдают «Милан» и «Фиорентина», о чём стало известно несколькими днями ранее. Как сообщает Goal, список претендентов на 19-летнюю восходящую звезду пополнили английские «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Переход может состояться летом, когда футболист вернётся из аренды.

Самюэль Омородион забил пять мячей в 17 встречах за «Алавес» в текущей кампании. Контракт нападающего молодёжной сборной Испании с «Атлетико» рассчитан до середины 2028 года.