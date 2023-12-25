Родри: «В детстве я пытался подражать Зидану, но затем понял, что он играет иначе»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал о своих кумирах.

27-летний испанец, считающийся одним из лучших опорных хавбеков современности, вдохновлялся легендарным французом Зинедином Зиданом, но был вынужден изменить предпочтения.

«Моим кумиром детства был Зидан. Я пытался подражать ему, но затем понял, что он играет в гораздо более атакующей манере. Я стал ориентироваться на игру таких великих опорников, как Хаби Алонсо, Серхио Бускетс и Маркос Сенна», – цитирует Madrid Zone лидера «горожан».

Родри выступает за «Манчестер Сити» с лета 2019 года. Ранее он представлял цвета мадридского «Атлетико» и «Вильярреала».