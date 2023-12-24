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​«Реал» вряд ли выкупит Кепу

24 Декабря 2023 • 22:56 Комментировать

В летнее трансферное окно «Реал» в срочном порядке арендовал Кепу Аррисабалагу из-за серьёзной травмы колена, которую получил Тибо Куртуа. Как сообщает на своих страницах AS, мадридский гранд вряд ли станет выкупать Кепу у «Челси». В стане «сливочных» сомневаются в некоторых навыках этого голкипера.

В сезоне 2023/2024 29-летний Кепа провёл за «Реал» 15 матчей. В них вратарь пропустил 12 голов.

Отметим, что на текущий момент «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Жироной». В восемнадцати турах команды набрали по 45 зачётных баллов.

Следующие матчи чемпионата Испании пройдут в начале 2024 года.

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