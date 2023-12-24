Инсайдер подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Аталанты»

Знаменитый журналист Николо Скира в своих соцсетях подтвердил, что молодым защитником «Аталанты» Джорджо Скальвини по-прежнему интересуются «Манчестер Юнайтед».

Скира отметил, что скауты «МЮ» внимательно наблюдают за игроком в последних матчах Серии А. На протяжении 2023 календарного года в разное время уже сообщалось об интересе манкунианцев к этому 20-летнему футболисту.

Скальвини занимался футболом сначала в академии «Брешии», а с 2015 по 2021 годы – в академии «Аталанты». Во взрослом футболе с 2021 года сыграл за бергамасков свыше 50 матчей.

Напомним, что минувшим летом в стан «МЮ» именно из «Аталанты» перебрался Расмус Хёйлунн.