Варан вряд ли вернётся в «Реал»

Переход Рафаэля Варана из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал» считается маловероятным.

Француз назывался прессой одной из целей «королевского клуба» на январь. 30-летний игрок мог бы заменить в команде Давида Алабу, который пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Отмечалось, что в возвращении Варана заинтересован лично наставник «сливочных» Карло Анчелотти, однако вероятность трансфера, судя по всему, невелика. Как утверждается в обновлённом отчёте журналиста Хосе Феликса Диаса, в «Реале» даже не думают о возвращении центрбека в зимнее трансферное окно.