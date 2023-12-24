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Варан вряд ли вернётся в «Реал»

24 Декабря 2023 • 22:43 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.60 2 2.60
26.12 23:00

Переход Рафаэля Варана из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал» считается маловероятным.

Француз назывался прессой одной из целей «королевского клуба» на январь. 30-летний игрок мог бы заменить в команде Давида Алабу, который пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки.

Отмечалось, что в возвращении Варана заинтересован лично наставник «сливочных» Карло Анчелотти, однако вероятность трансфера, судя по всему, невелика. Как утверждается в обновлённом отчёте журналиста Хосе Феликса Диаса, в «Реале» даже не думают о возвращении центрбека в зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
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