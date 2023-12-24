Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хулиан Альварес: «Я выиграл все трофеи, но не собираюсь на этом останавливаться»

24 Декабря 2023 • 22:19 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
27.12 23:15

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о своих успехах.

Недавно аргентинец помог «горожанам» выиграть клубный чемпионат мира. Теперь в коллекции Альвареса 14 трофеев за клуб и сборную, включая победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, – и это к 23-м годам.

«Я очень счастлив в «Манчестер Сити». Очень доволен тем, чего мы достигли. Очевидно, что каждый из нас продолжает мечтать – теперь мы хотим вновь завоевать все эти трофеи.

Это правда, что к 23-м годам я уже выиграл всё самое важное, что можно выиграть, но я не стану на этом останавливаться – таков мой менталитет. Я продолжаю заниматься любимым делом, и это делает меня счастливым. Хочу снова всё выиграть», – цитирует City Xtra Альвареса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес

Новости по матчу

Сегодня, 24 Декабря
21:58
Аллегри пока не одобрил подписание Филлипса
14:34
Балахнин оценил результаты «Манчестер Сити»
10:33
Гвардиола следит за игроками «Флуминенсе»
23 Декабря
19:40
Родри подтвердил, что сыграет против «Эвертона»
22 Декабря
22:47
«Манчестер Сити» рискует вновь потерять Родри
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
Футбол онлайн
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси Челси
2
1
3.85 4.10 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» оштрафуют после поражения от «Вулверхэмптона»
22:56 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» вряд ли выкупит Кепу
22:55 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер подтвердил интерес «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Аталанты»
22:43 · Англия. Премьер-лига
Варан вряд ли вернётся в «Реал»
22:19 · Англия. Премьер-лига
Хулиан Альварес: «Я выиграл все трофеи, но не собираюсь на этом останавливаться»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Аллегри пока не одобрил подписание Филлипса
21:47 · Англия. Премьер-лига
Ромеро должен восстановиться до следующего матча «Тоттенхэма»
21:37 · Англия. Премьер-лига
Та сделал выбор между «Баварией» и АПЛ слухи
21:31 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о проблеме на позиции левого защитника
20:15 · Англия. Премьер-лига
​Форвард «Челси» Джексон – в двойке лидеров АПЛ по жёлтым карточкам
20:07 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» близок к закрытию сделки с форвардом из Аргентины
19:49 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы не можем оказывать слишком сильное давление на Нкунку»
19:38 · Англия. Премьер-лига
​Лемина дал комментарий после победы над «Челси»
19:37 · Англия. Премьер-лига
Уокер пошутил над недавней стычкой с Фелипе Мело
19:33 · Англия. Премьер-лига
Рэтклифф высказался после покупки акций «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем