Хулиан Альварес: «Я выиграл все трофеи, но не собираюсь на этом останавливаться»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес высказался о своих успехах.

Недавно аргентинец помог «горожанам» выиграть клубный чемпионат мира. Теперь в коллекции Альвареса 14 трофеев за клуб и сборную, включая победу в Лиге чемпионов и на чемпионате мира, – и это к 23-м годам.

«Я очень счастлив в «Манчестер Сити». Очень доволен тем, чего мы достигли. Очевидно, что каждый из нас продолжает мечтать – теперь мы хотим вновь завоевать все эти трофеи.

Это правда, что к 23-м годам я уже выиграл всё самое важное, что можно выиграть, но я не стану на этом останавливаться – таков мой менталитет. Я продолжаю заниматься любимым делом, и это делает меня счастливым. Хочу снова всё выиграть», – цитирует City Xtra Альвареса.