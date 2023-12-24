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Ромеро должен восстановиться до следующего матча «Тоттенхэма»

24 Декабря 2023 • 21:47 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
28.12 22:30

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро близок к возвращению в строй.

Аргентинец был заменён в перерыве недавнего матча «шпор» против «Эвертона» (2:1) из-за повреждения. По данным Standard Sport, травма 25-летнего футболиста оказалась не слишком серьёзной – он должен быть готов к следующему поединку против «Брайтона», который состоится 28 декабря.

Кристиан Ромеро провёл 15 матчей за «Тоттенхэм» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. В активе защитника три забитых мяча.

Коллектив Анге Постекоглу занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата, на четыре балла отставая от лидирующего «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Брайтон Кристиан Ромеро ещё теги

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