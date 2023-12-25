«Астон Вилла» остановилась, Нкунку дебютировал с голом, Роналду – как обычно

Новый трофей «Сити» и баскетбол Эдегора

В конце минувшей недели туры топовых чемпионатов состоялись только в Англии и Италии. Что случилось в АПЛ? Сначала о том, чего там не случилось. «Манчестер Сити» не сыграл с «Брентфордом» – перенос. У «небесно-голубых» были другие заботы. Ну или удовольствия. «Ман Сити» съездил на скоротечный турнир в Саудовскую Аравию, где разгромил «Ураву Ред» с «Флуминенсе» и впервые в истории стал победителем клубного чемпионата мира. Холанн и де Брёйне были на трибуне.

Переключимся на внутренние английские дела. «Астон Вилла» остановила свою выдающуюся домашнюю победную серию в Премьер-лиге. Она прервалась на отметке в пятнадцать матчей. Началась в феврале после поражения от лидировавшего и тогда лондонского «Арсенала» и закончилась в конце декабря ничейным результатом с «Шеффилд Юнайтед», занимающим последнюю строчку в таблице.

«Астон Вилла» в случае победы над «клинками» стала бы рождественским чемпионом АПЛ – с учётом ничьей «Ливерпуля» и «Арсенала» (он сохранил первое место). «Красные» второй раз за семь дней поделили дома очки с большим клубом – после «МЮ». Только теперь не 0:0, а 1:1. «Канониры» забили быстрый гол, но Салах ещё до перерыва выровнял положение. Эдегор сыграл в баскетбол в своей штрафной, пенальти назначен не был, но это ещё при счёте в пользу «Арсенала».

Клопп на газоне и очередной ляп Онаны

Продолжаем про тот матч. Сака нанёс травму Цимикасу, жёстко толкнув его с фланга в техническую зону. По словам Клоппа, Костас получил перелом. Цимикас неудачно приземлился на плечо. А ведь мог пострадать и сам главный тренер «Ливерпуля». Летевший не по своей воле Цимикас срубил с ног Клоппа. Интересно, что Сака не получил за это даже предупреждения. Потом ему дали жёлтую карточку за другой фол. Букайо извинился после матча.

«Манчестер Юнайтед» опять сыграл неудачно – пропустил два безответных мяча от «Вест Хэма». Первый гол на совести Онаны, второй – Майну. «Красные дьяволы» не забивают в четырёх подряд матчах во всех турнирах впервые с 1992 года. У «МЮ» максимальное число поражений за полгода к Рождеству с 1930 года. Ну а «Тоттенхэм» одержал в АПЛ третью победу кряду, победив «Эвертон», у которого была серия из четырёх выигранных матчей в чемпионате Англии. Хотя отскочили «шпоры» в концовке – «ириски» чуть не вырвали ничью.

Впервые с 1995 года в АПЛ матч прошёл в католический сочельник – «Челси» проиграл «Вулверхэмптону». Два гола из трёх там были забиты в добавленное время. Оправившийся недавно от травмы Нкунку отличился в первом же матче за «Челси» в чемпионате Англии, но лишь скрасил поражение для «синих», сделав из 2:0 счёт 2:1. «Аристократы» проиграли четвёртую подряд встречу на выезде. Никто не потерпел больше поражений в АПЛ в 2023 году, чем «Челси».

Миранчук вышел на проигрыш, Моуринью повздорил с Хвичей

В Серии A «Интер» спокойно выиграл у «Лечче», а вот «Ювентус» едва не потерял очки снова. За победный гол в ворота «Фрозиноне» на 81-й минуте «старая Синьора» говорит спасибо Веа и Влаховичу: первый навесил, второй забил. «Милан» отыгрался на 90-й минуте против «Салернитаны», когда Йович замкнул скидку Жиру. От первой строчки «россонери» отстали уже на одиннадцать очков. «Ювентус» позади «Интера» на четыре балла.

«Рома» двумя голами в концовке победила «Наполи», у которого удалили Политано и Осимхена. По ходу матча ярким был эпизод, где Моуринью с Хвичей пободались взглядами. «Болонья» из первой четвёрки дожала «Аталанту», забив ей единственный гол через минуту после выхода Алексея Миранчука на замену. Во всех турнирах «Болонья» выиграла четвёртый матч подряд, а «Наполи» проиграл пятый из семи последних.

«Аль-Наср» сыграл впервые за полторы недели и победил «Аль-Иттифак» Джеррарда. Роналду реализовал пенальти, перед чем сделал голевой пас Брозовичу. «Аль-Наср» набрал на десять очков меньше «Аль-Хиляля», проведя на один матч также меньше. У Роналду на данный момент в 2023 году 51 гол, у Холанна – 50, у Кейна и Мбаппе – по 52. В грубом стамбульском дерби оторвавшиеся далеко от остальных «Фенербахче» и «Галатасарай» сыграли между собой по нолям. «Жёлтые канарейки» лидируют в турецкой Суперлиге по разнице мячей.

Кирилл Иванцов