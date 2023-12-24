​Клопп высказался о проблеме на позиции левого защитника

В лазарете «Ливерпуля» теперь находятся два левых защитника – вслед за Эндрю Робертсоном травмировался Костас Цимикас. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп высказался на тему того, как решать эту проблему.

«Посмотрим. Сможет ли Джо [Гомес] играть на этой позиции какое-то время? Не знаю, надо посмотреть. Пока у меня нет времени подумать над этим, но я почти уверен, что кто-то закроет эту позицию. Хотя, очевидно, что ситуация тяжёлая», - сказал Клопп журналистам.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги второе место. От лидирующего «Арсенала» команда Юргена Клоппа отстаёт на одно очко.