​«Манчестер Сити» близок к закрытию сделки с форвардом из Аргентины

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях делится новостями о ситуации с будущим аргентинского нападающего Клаудио Эчеверри. По его данным, «Манчестер Сити» приближается к закрытию сделки, переговорный процесс проходит прямо в воскресенье.

Отмечается, что формула сделки будет такой же, как в своё время с Хулианом Альваресом. «Манчестер Сити» выкупит Эчеверри, но до лета он останется в «Ривер Плейт» - уже на правах аренды.

За трансфер Клаудио Эчеверри, которому в начале января исполнится 18 лет, «Манчестер Сити» заплатит больше 20 миллионов евро.