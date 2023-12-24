Уокер пошутил над недавней стычкой с Фелипе Мело

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер в своей соцсети пошутил над недавним эпизодом в финале Клубного чемпионата мира.

Напомним, что в концовке матча «горожан» с «Флуминенсе» (4:0) игроки двух команд едва не подрались. В центре конфликта оказались Джек Грилиш и Фелипе Мело, Уокер отправился защищать своего одноклубника.

«Никто не посмеет напасть на моего Джека», - написал Уокер, приукрасив фотографию смайликами смеха и кимоно.

Ранее Кайл назвал уходящий 2023 календарный год лучшим годом в своей продолжительной карьере. Его клуб выиграл сразу несколько трофеев, включая Кубок Лиги чемпионов УЕФА.