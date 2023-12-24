Рэтклифф высказался после покупки акций «Манчестер Юнайтед»

Джим Рэтклифф, глава компании INEOS, выкупил 25% акций «Манчестер Юнайтед». Более того, именно INEOS будет управлять футбольными делами клуба. На страницах сайта «красных дьяволов» были приведены слова Рэтклиффа, сказанные после оформления сделки.

«Как местный житель и пожизненный фанат клуба, я очень рад, что мы смогли заключить соглашение с правлением «Манчестер Юнайтед», которое делегирует нам ответственность за управление футбольными операциями клуба.

Коммерческий успех клуба обеспечивал наличие средств для завоевания трофеев самого высокого уровня, хотя в последнее время этот потенциал не был полностью раскрыт. Мы привнесём глобальные знания, опыт и талант из более широких слоёв населения. Группа INEOS Sport поможет обеспечить улучшение клуба, а также предоставит средства для инвестиций в «Олд Траффорд».

Мы здесь на долгосрочную перспективу и понимаем, что впереди нас ждёт множество задач и тяжёлая работа, к которой мы подойдём со строгостью, профессионализмом и страстью. Наши общие амбиции ясны: мы все хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» вернулся туда, где должен быть – на самой вершине английского, европейского и мирового футбола», - сказал Рэтклифф.